克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）26日將在莫斯科，與來訪的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）進行會談。聯合國聲明另指出，古特瑞斯將於28日前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）22日告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti）：「4月26日，聯合國秘書長古特瑞斯將抵達莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）談話」，「他也將受到俄羅斯總統普丁接見。」至於其他細節，俄方未立即提供。

另據聯合國22日的聲明，古特瑞斯在訪問莫斯科兩天後，將於28日造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭外交部長庫列巴進行會晤。

聯合國發言人20日曾表示，古特瑞斯要求與俄羅斯和烏克蘭總統會面，試圖藉由對話來終止俄烏戰爭。普丁多次不接古特瑞斯電話，或以任何方式與他聯繫。自普丁2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，聯合國在很大程度上被邊緣化。