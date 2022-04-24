烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天再次呼籲與俄羅斯領袖蒲亭（Vladimir Putin）會談，以期「結束戰爭」。

法新社報導，澤倫斯基在烏克蘭首都基輔（Kyiv）市中心的地鐵站召開記者會說：「我認為，誰開始這場戰爭，誰就有能力結束它。」

他補充說，他「並不害怕會見」蒲亭，如果這麼做能走向烏俄和平協議的話。

「從一開始，我便堅持要與俄羅斯總統談話。」

「並不是我想（見他），而是我必須和他會面，才能透過外交方式解決這場衝突。」

他說：「我們對夥伴很有信心，但對俄羅斯毫無信心。」

澤倫斯基也再度警告，如果俄羅斯殺害留守黑海圍城馬立波（Mariupol）的烏克蘭士兵，烏俄之間的會談將破局。

「如果馬立波烏軍被殺，如果（烏南）刻松（Kherson）地區舉辦假公投，烏克蘭將撤出所有協商進程。」

他已準備好「以任何形式」來交換鎮守馬立波的烏軍，拯救「這些落入險境、遭圍困的人」。

烏克蘭官員今天稍早指控俄羅斯再次阻撓馬立波平民的撤離行動。

他說，自俄羅斯3月初圍攻馬立波以來，「今天是數一數二難熬的一天」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110424