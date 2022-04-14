立委蘇巧慧(右)以車隊掃街助陣，懇請鄉親接到初選民調電話，請說出「唯一支持林義偉」。（林義偉服務處提供）

民進黨台中市議員黨內初選民調進入倒數計時，第五選區「新五力」參選人林義偉，今日請來立委蘇巧慧以車隊掃街助陣，懇請鄉親接到初選民調電話請說出「唯一支持林義偉」，力拚初選民調勝出為雅潭神注入更多活力。蘇巧慧說，上一屆市議員選舉林義偉是落選頭，是最有機會在這一屆力拚民進黨第三席的候選人，特南下陪同林義偉車隊掃街。

台中市民進黨「新五力」，包括施志昌、林德宇、林祈烽及黃守達、林義偉等5人，上一屆僅林義偉落選，另4人都順利當選。林義偉三年多來，仍持續協助地方選民服務，去年公投也站上街頭宣講，為台灣的未來努力；這次捲土重來，投入台中第五選區市議員初選，勤走基層。

民進黨員指出，林義偉每天早上站路口及進入市場與基層互動請託，走訪拜票得到基層好評及支持，讓他對選情更具信心。立委蘇巧慧特從台北南下幫忙站台陪他車掃，期許林義偉持續努力，力拚潭雅神第三席，未來進入議會後，繼續為勞工政策努力爭取。

蘇巧慧表示，這次南下幫林義偉站台，是因為林義偉是幕僚出身，除曾經擔任過議員服處主任外，也擔任立法院副院長蔡其昌特別助理累積許多經驗，更受到鄉親的認可；最難能可貴的是，他這四年來心思一直掛念地方，希望替鄉親打拚的初衷不曾改變。

蘇巧慧強調，林義偉在上一屆議員選舉是「落選頭」，是最有機會在這一屆力拼民進黨第三席的候選人，今天陪林義偉車隊掃街；在市議員初選民調五月初舉行時，懇求大雅、潭子、神岡的朋友能給林義偉一個機會，唯一支持林義偉，讓新的活水注入。