民進黨高市黨部主委選舉，引發湧言會及新潮流派系之爭。經高雄市長陳其邁出面協調後，同意雙方都不派立委參選，並共同支持立委許智傑的胞弟許智善參選主委一職，對此許智傑今午證實此消息，他直說，雙方各退一步也好，弟弟人緣好、能力佳，相信能跨派系合作。

民進黨高市黨部主委選舉18日起開放登記，傳出市長陳其邁介入，有意協調新潮流、湧言會都不選，另推各派系都可認同者，但昨早新系立委許智傑已派人領表，只是尚未完成登記；而原本篤定爭取連任主委的湧言會立委趙天麟，則按兵不動未領表。

為避免民進黨黨內內戰、內耗，經高雄市長陳其邁介入協調後，昨晚取得共識，預計由許智傑的弟弟許智善登記參選。知情人士透露，經市長協調後，各方都同意不推派立委參選黨部主委，並認為市黨部應以年底大選為重，轉型為選舉機器，共同支持許智善參選市黨部主委。

據了解，許智善為高雄市黨部前評委召集人，對於黨務運作相當嫻熟，加上長期輔佐許智傑及深耕地方，因此獲得兩方認同與接受，未來高市黨部也將跨派系組成輔選團隊，力拚市長連任及議會過半目標。

對此，許智傑證實，這樣各退一步也好，兩個立委都不要參選，「我們當然也接受」，也尊重市長協調結果；弟弟許智善擔任兩屆市黨部評召，人緣相當不錯，相信有助於未來跨派系合作。

趙天麟也回應，這件事情經過市長協調後，彼此都有共識，結果相當圓滿，對於這個結果，自己不感到委屈；如果派系過度競爭激烈，不是好事，重要的是市長連任、議會過半，才是大家共同的目標。