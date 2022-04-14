民進黨高巿議員初選鳳山區14日晚上執行民調，參選人蘇致榮把握最後時間電話拜票。(邁盟提供)

民進黨高市議員初選14日晚上將執行鳳山以及鎮港兩選區電話民調，由於選情緊繃，鳳山參選人蘇致榮與鎮港參選人黃彥毓都把握倒數關鍵幾個小時做最後衝刺，下午也分別由當地立委許智傑、賴瑞隆陪同車掃，全力回防固票。

蘇致榮說，自己保持平常心，但新人參政除了要有衝勁加倍努力，他更發揮當國手的精神，奮戰不懈到電話民調最後一刻，這陣子他每天一步一腳印地跟鄉親介紹自己，也希望鄉親能看到他的拚勁跟努力，用民調做最大的支持。

黃彥毓得知晚上將執行民調，第一時間仍維持原定行程繼續拜票，他說這是對鄉親的承諾，但行程結束回到服務處，立刻拿起電話拜託，他表示1個人打電話的數量有限，但這是自己最能夠貼近鄉親的方法之一，所以親自拜票。

回想連日來每天就是在路口跟鄉親道早並提醒注意行車安全、在區里間穿梭跟鄉親問安、車隊掃街來竭力推銷自己，黃彥毓除了趕謝口中的「師兄」賴瑞隆，也謝謝放棄連任的巿議員林宛蓉下午陪他車掃，2人交棒意味濃厚。

民進黨高巿議員初選11選區共有8選區要民調，前3天各做1個選區，14、15日2天都做2個選區，16日則是1個選區，今晚鳳山、前鎮小港民調後，最快明天中午揭曉，最後2天還有大岡山、前金新興苓雅及大寮林園3選區要民調。