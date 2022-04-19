斥資新台幣3000萬元興建的金門就業中心，今天由勞動部長許銘春、立委陳玉珍和金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典等人揭牌啟用。（李金生攝）

斥資新台幣3000萬元興建的金門就業中心，今天由勞動部長許銘春、立委陳玉珍和金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典等人揭牌啟用，未來將提供金門鄉親就業服務、職業訓練、技能檢定3合一的在地服務。

坐落於金寧鄉榜林圓環旁，在2020年1月動工興建的金門就業中心，原為榜林村公所、縣府工程品質管制中心舊址。新建就業中心是2層建築，總樓板面積285坪。

許銘春表示，金門就業中心從2000年起在縣府無償出借「大同之家」房舍的協助之下，耕耘就業服務，從原就業服務台的規模，升格為就業中心，迄今累計服務民眾超過2萬7000人次，今天啟用的廳舍功能，除就業服務之外，還規畫職業訓練場與技能檢定考場的相關設施，並設有職訓及技檢服務專櫃，提供金門鄉親更便捷及更多元的服務。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署分署長林仁昭也指出，金門就業中心除原有的「接待台」、「就業資訊」、「求職服務」、「求才服務」、「諮詢服務」5大服務區塊，另外因應中高齡專法及協助青年就業，特別增設「銀髮專區」及「青年專櫃」。另有「職涯資訊區」協助鄉親發掘個人潛在特質，有利就業服務員推介工作時提高媒合率並規畫未來職涯方向。

金門就業中心新址：金門縣金寧鄉伯玉路二段55號(榜林圓環旁)，服務時間：週一至週五上午8時至下午5時（中午不休息），服務電話：082-311119。