前議員張志銘回鍋參選，爭取民進黨內提名。（張志銘提供／廖志晃南投傳真）

民進黨南投縣議員選舉黨內提名，第三、四選區人選未定，於14日、15日接連兩天晚間，進行電話民調，依民意支持度高低，決定由誰出馬參選，民調結果則將於16日公布；由於這兩個選區參選人都是強棒，不論由誰出線都是硬仗。

民進黨南投縣黨部主委羅美玲表示，由於民進黨在縣議會的席次太少，無法有效發揮制衡的力量，因此，下屆縣議員採取現任席次加1方式提名。第三選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉，應選4席），民進黨有1席現任議員王秋淑，因此將提名2人參選；第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉，應選5席），民進黨在該選區沒有議員，因此將提名1人參選突圍。

其中，第四選區在14日晚上6點到10點進行電話民調，張志銘和陳玉鈴都號召支持者「顧電話」，力拚黨內提名；不過，無論民進黨由誰出線，都將面臨艱困的選戰，因為，縣議會議長何勝豐就在第四選區，還有現任議員吳瑞芳、黃東灝、蔡孟娥及游顥都要尋求蟬聯，而且個個實力堅強。

第三選區將於15日晚上6點到10點進行電話民調，將從登記參選的王秋淑、水里鄉民代表林良政及前水里鄉代表會主席李雲龍中，提名2人參選；民進黨在第三選區，原本還有另1名議員陳昭煜，但他在任內辭職，準備參選集集鎮長，因此，綠營在該選區應有2席的實力。

國民黨方面，現任議員蕭志全將轉換跑道參選水里鄉長，現任資深議員謝明謀、陳淑惠都要參選連任，競爭同樣非常激烈。