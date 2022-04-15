綠高巿議員初選鳳山選區 3現任＋新人蘇致榮過關 11:452022/04/15 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠高巿議員初選鳳山選區，新人蘇致榮過關。(邁盟提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高巿議員初選，鳳山選區15日公布結果，現任議員林智鴻33.16％、張漢忠26.42％、陳慧文23.00％，以及新人蘇致榮15.56％均過關，另一新人許易鼎1.86％未上榜。 張漢忠、陳慧文、林智鴻都是現任議員，剩下1席由「邁盟」蘇致榮與有多年政治工作經驗的許易鼎搶拚，現為壘球國手的蘇致榮長期關心運動環境，父親蘇炎城也是前議員，靠著勤跑基層、努力拜票，殺出重圍。 民進黨旗鼓鹽議員民調 李喬如、簡煥宗過關 民進黨南關線擬參選人朱明宏控詐領健保費 陳皇宇喊告 #蘇致榮 #高巿議員 #初選 #鳳山 #選區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨高巿議員鳳山、鎮港初選 趙天麟跨區聯合車掃 17:432022/04/14 政治 民進黨高巿議員初選緊繃 周春米二度到高雄輔選 19:402022/04/14 政治 南投縣議員第三、四選區人選未定 民進黨連兩天電話民調 17:002022/04/14 政治 南投民進黨初選顧電話 第三、四選區明揭曉 04:102022/04/15 地方新聞 基隆綠營市議員初選出爐 林右昌子弟兵落敗提複驗 13:162022/04/14 政治 民進黨高巿議員三民區初選民調出爐 議長大熱門康裕成最高 12:132022/04/14 政治 國民黨中正萬華市議員初選出爐 鍾小平支持度輾壓3新人 11:332022/04/13 政治 高巿綠營議員初選緊繃 鳳山鎮港參選人催票 16:162022/04/14 政治 綠營宜蘭市長人選 黨內初選賴瑞鼎勝出 11:472022/04/12 政治 2022誰來做老大》基市宜縣議員 民調有疑義 綠營基隆安樂、宜縣頭城待整合 04:102022/04/15 政治要聞 高雄市議員第一選區民調出爐 林慧欣擊敗李庭慧 12:402022/04/12 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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