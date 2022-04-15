民進黨高巿議員初選，鳳山選區15日公布結果，現任議員林智鴻33.16％、張漢忠26.42％、陳慧文23.00％，以及新人蘇致榮15.56％均過關，另一新人許易鼎1.86％未上榜。

張漢忠、陳慧文、林智鴻都是現任議員，剩下1席由「邁盟」蘇致榮與有多年政治工作經驗的許易鼎搶拚，現為壘球國手的蘇致榮長期關心運動環境，父親蘇炎城也是前議員，靠著勤跑基層、努力拜票，殺出重圍。