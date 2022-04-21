台灣民眾黨公布民調結果。(民眾黨提供)

民眾黨桃園市長黨內初選，立委賴香伶和祕書長謝立功兩人角逐，今民調結果出爐，賴香伶以64％的支持度勝出，將代表民眾黨參加年底選戰。

民眾黨今舉行中央委員會會後轉述記者會，宣布桃園市長初選由賴香伶勝出，據民調結果顯示，賴香伶支持度為64.5744％、謝立功為35.4256％、結果由賴香伶出線。民眾黨這次民調由十方和求真2方進行民調。

賴香伶表示，首先感謝謝立功，在三月相約投入民眾黨第一次市長初選的民主程序，讓民眾黨想要推動的理念、政見和願景，能得到市民認同。在完成第一階段的初選工作後，接下來民眾黨要努力延續和擴大支持力道。

對於國民黨立委呂玉玲表態參選桃園市，賴香伶稱，她和其他政黨都是以有機會成為國際新興城市來看待桃園市，今天她將會和支持者帶著這樣的願景來展開競選活動，也會讓藍綠兩黨的參選人有所緊張，進而推出人選，她認為這是良性政治該扮演的腳色，而不是用猜的，用一種政治上氛圍的變化，來擇定參選人，這依然是政黨依自己立益為前提，而非以桃園市民需求來考慮。

落敗的謝立功則表示，民眾黨從這次初選的機制就可以看出來，有別於藍綠兩黨荒謬的演出，賴香伶已經跨出成功的第一步。看到過去藍綠兩黨輪流在桃園執政，並未給人民帶來更好地生活，因此民眾黨對於桃園市的期待，希望可以推出最好的人選，給人民帶來更好的未來。他直言，民主的選舉要有進步的機制，民眾黨走出這樣的一步，他和賴香伶、及民眾黨都是贏家。