國民黨主席朱立倫昨（24）日向國民黨台北市議員羅智強喊話，希望他可以像國民黨立委陳玉珍一樣大器，讓羅智強在臉書上回嗆，「我負傷喊痛，朱立倫主席卻一副優雅的樣子，請問朱主席這樣公道嗎？」今日他再度於臉書發文，說自己最近的抗壓管理有待加強，會反省再反省。

羅智強今早在臉書發文表示，到議會聽台北市長柯文哲防疫專案報告，新黨台北市議員侯漢廷送上乾洗手，跟他說「千言萬語，不如一禮，保重身體」，隨後兩人相視一笑。羅智強透露，自己秒懂侯漢廷送暖的心意，說「山河不足重，重在遇知已」。

針對自己昨日在臉書回覆朱立倫的發言，羅智強則表示讓大家操心了，並說會進行反省，「最近，我的抗壓管理，有待加強，反省反省再反省」。

昨日朱立倫表示，現在是國民黨最需要團結的時候，並以陳玉珍為例說不但大器幫楊鎮浯輔選，還要全台走透透，讓羅智強不滿在臉書砲轟「我都説了，我選我的，就算羅智強民調第一，國民黨是提名別人，我仍然支持，不會脫黨參選，請問朱主席還要怎樣才叫大器？」並說「當朱立倫主席先拿起刀子一把插羅智強的心臓，我負傷喊痛，朱立倫主席卻一副優雅的樣子，叫羅智強不要把矛頭對準國民黨，請問朱主席這樣公道嗎？」