國民黨主席朱立倫今早到台北松山慈惠堂參加祈福法會。（國民黨提供）

國民黨在桃園市長人選中強勢排除台北市議員羅智強，日前感嘆黨中央用這種方式對待自己的戰士，用「失望透頂」形容也不為過。國民黨主席朱立倫直言，國民黨最需要團結，以先前表態有意挑戰金門縣長的國民黨立委陳玉珍為例，她大氣地說不但要輔選楊鎮浯，還要全台走透透，朱還欽點國民黨立委蔣萬安做選舉母雞。

朱立倫今早到台北松山慈惠堂參加祈福法會時表示，國民黨現在最需要是團結，上周三金門的國民黨立委陳玉珍多大氣，團隊最重要是個人扮演各種角色，她不但要輔選金門縣長楊鎮浯，還要全台灣走透透，為國民黨候選人輔選。

朱立倫指出，今天北市也有市議員的初選民調結果，每一位都很優秀，每一位都是國民黨的人才，但每一位可以扮演不同角色，他也跟蔣萬安說「每一位都需要他」，扮演不管是參選的角色、輔選的角色，國民黨就是一個大家庭，現在團結最重要，團隊一起努力。

對於台北市議員擬參選人徐正文表示集結韓家軍拚選戰，而朱立倫是否一起來結合？朱立倫看站在一旁蔣萬安說「我們的母雞站在旁邊」，只是國民黨在策略上不一定會這麼早就提名候選人。

朱立倫說，因為有十幾位是現任的地方首長，現階段全民最關心的是防疫的工作，其他已經有明確候選人的地方，也配合各地的情況，大家怎麼不問問民進黨台北市、新北市、桃園市的候選人在哪裡？

朱立倫強調，各地都是一樣的情況，不必把矛頭指向國民黨，國民黨一定穩紮穩打，團隊大家合作，民進黨最大的目標就是國民黨自亂陣腳，國民黨將會穩紮穩打，不會像民進黨一樣破壞團結，希望民進黨顧好它自己的提名，國民黨為做好自己的提名。

此外，針對有最新民調指出，朱立倫2024的總統看好度只有3.2％，朱立倫表示「對於個別民調，我不予置評」，並重申，他心中完全沒有任何個人的想法，現段全心全意地打贏這場選戰，在各地推出最好最強的候選人；2024一定會團結推最強候選人。