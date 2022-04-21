國民黨立委呂玉玲20日召開記者會，宣布參選桃園市長。對此，同樣表態參選的國民黨台北市議員羅智強表示，已送了兩個高架花籃到呂的記者會上，花籃上寫著「同心同德，攜手共贏」八個字，希望黨內有更多人投入這場君子之爭。此消息引發熱議，獲得約2萬人按讚，大批網友更盛讚沒看錯羅的為人。

羅智強20日在臉書發文表示，恭喜也祝福呂玉玲宣布參選桃園市長。他得知記者會訊息後，立刻送了兩個高架花籃到呂的記者會上，表達他的祝福。

羅智強引用《論語》名句「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子」，稱這是一個好的開始，他同時也希望，國民黨有更多人願意投入這場君子之爭。羅稱，他相信他與呂玉玲的心是一致的，都是希望「努力成為讓桃園更好的選項」；他為呂加油，更喊話「先來後到，都是桃園人；空降在地，認同最重要」。

此文獲得約2萬個讚、超過710則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我們果然沒看錯人」、「羅智強是真正的君子」、「這就是我們為什麼這麼愛羅智強，他比誰都還團結」、「國民黨人就該如此，希望大老們多學學」、「我相信，『原桃園人』的氣度一樣不凡」、「羅智強總是令我們感動，認為國民黨還有希望」、「有為者亦若是」。