以篩代隔政策中央已經宣布，可以由醫護人員及防疫人員開始實施，桃園市長鄭文燦24日表示，桃園市政府也決定用這樣的政策，第一階段將以醫護人員為主，確保醫療量能及醫院的安全，第一階段還包括警察、消防、衛生與環保第一線防疫人員，除了警消衛環外，包含民政系統負責居家隔離的民政人員、防疫車隊交通人員、防疫旅館同仁等，打滿3劑疫苗後都可以篩代隔。

鄭文燦表示，這些醫護與防疫人員，如果打滿3劑疫苗，可以以篩代隔，如果他沒有脫下口罩接觸，基本上判斷的風險較低，可以不用隔離以多次篩檢替代。這部分站在第一線需要防疫能量，以多次篩檢方式確保他們的安全，未來是否會擴大第二階段，要看中央試辦一陣子以後看有沒有其他風險再來考慮擴大。

他也說，如何讓居家隔離範圍可以精準、縮小，未來居隔人數更多的話，對防疫能量及社會生活造成影響，要採取比較精準及隔離程度再做調整，這部分會和指揮中心討論過後做相應安排。

衛生局長王文彥則說，目前桃園6處採檢站人潮還是很多，並不是有接觸或是有症狀，而是集體式來採檢，這樣的恐慌大可不必，目前一天採減量快到8000已到達臨界點，除非再開放更大的檢驗室，所以速度會減慢。整體上還是鼓勵民眾利用快篩，目前快篩已經開始鋪貨，以後就以快篩為主，他強調6處採檢站給親密接觸者及疫調上有需要採檢的才去，一般民眾請用快篩或自我健康監測為主。