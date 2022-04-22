國民黨台北市議員羅智強表示，他於2019年8月，曾展開為期近一個月的美國六大城巡迴演講，他的路線延著美國西北東南的邊境走了一圈，讓不少人相當吃驚，有華僑甚至笑稱他「準備參選美國總統」。羅強調，當下的他真的沒想太多，只是有「領悟」，知道必須先堅定了信念，而後得有羅馬。此文獲得約萬名網友按讚，不少人直呼感動、鼻酸。

羅智強昨日（21）在臉書發表《領悟》一文，內文指出，他於2019年8月間，展開為期將近一個月的美國六大城巡迴演講，先開車走了洛杉磯、拉斯維加斯、鹽湖城、丹佛市，再改搭飛機飛亞特蘭大、紐約，直到返台前，他的行囊載滿海外華僑們的熱情鼓勵與溫馨祝福。

羅智強表示，此行不只是為理念的宣揚，也從僑胞的支持鼓勵中，預見未來的路，雖充滿荆棘，只要大家信念堅定，團結一心，必能走出康莊大道。而此行和上千位以上的僑胞交換了心得與感想，這是他生平未有的壯舉，是足以讓他一生回味的旅程，

對此，羅智強直言，其實當下的他真的沒想太多，不過因緣際會在一位僑領的提議下，就展開了活動，那時甚至還有華僑笑稱他「準備參選美國總統」。但從此經驗，他深刻理解到，一個人在坐而言的同時，必須立刻起而行，才有機會在短短數十載的人生中，盡可能完成最多的夢想，「必須先堅定了信念，而後得有羅馬」。

此文發出後獲得約一萬個讚，網友紛紛回應：「令人感動的文章，看了眼眶濕了、鼻子酸了」、「有了堅定的信念，更有了堅強的意志，羅議員你是最棒的加油！」「行萬里路對於我們來說，是不可能的任務，但您做到了！」「國民黨多幾個像你這樣的人就好了」。