國民黨秘書長黃健庭19日稱，黨主席朱立倫完全沒在想2024，新北市市長侯友宜若是最有機會勝選的人，大家會幫助侯。對此，國民黨立委洪孟楷表示，此話透露兩大訊息：第一，大家應先把眼前的2022顧好；第二，國民黨中央到時會找最強人選迎戰2024。

根據《中國時報》20日報導，黃健庭19日稱，根據他過去6個月近身觀察，朱立倫完完全全沒在想2024，因為若有私心，相信很多決策做出來是不一樣的；他也親自問過朱，朱只說，「把國民黨撐住，就是我們兩個的目標，不必去想。」至於侯友宜的動向，黃則指出，若到了2024侯還是最有勝選機會的人，大家就會想辦法來幫助侯。

對此，洪孟楷今日（21）接受香港媒體《中評社》訪問表示，黃健庭的話透露兩個訊息，第一，現在大家都不要再想2024了，先把眼前的工作做好，而眼前最重要的就是2022；第二，當2022結束要討論2024時，國民黨中央就會窮盡一切方式，找出最強、最能代表國民黨勝選的人，然後大家一致支持、團結、努力。

洪孟楷強調，國民黨2016、2020失敗的教訓，大家都要記取，唯有記取過去失敗的原因，加以檢討修正，才有可能贏得2024，這點相信都是國民黨中央也很清楚；呼籲大家先把2022一步一腳印打好，才能有後續討論，畢竟「沒有2022就沒有2024」。