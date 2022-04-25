國民黨主席朱立倫昨（25）日向國民黨台北市議員羅智強喊話，希望他能夠像國民黨立委陳玉珍一樣大氣，讓羅智強忍不住在臉書爆氣回嗆。國民黨台北市松山信義區議員擬參選人詹為元表示，朱立倫講這番話其實很符合他的風格，「但不論是真心要諷刺還是單純開玩笑，都還是要顧及聽者的感受」。

詹為元在臉書表示，羅智強最近生病，加上桃園市長選舉帶來的心理壓力，目前的狀態可謂是「身心俱疲」。詹為元指出，羅智強以完全公平公開透明的方式投入桃園市長選舉，且也說不論是公平初選或徵召協調，甚至黨中央決定要提其他人都能接受，「老實說，主席講這話時真的應該多想想」。

詹為元指出，雖然羅智強的聲量很高，但黨中央不挺、立委們不敢挺、在地議員也都不敢出聲，只剩下一些其他縣市沒有包袱的議員與小朋友們敢於站出來，「我們的力量在整個黨體系裡面根本微不足道」，但他們認為這是公平與正義的問題，不應該因為要還人情世故、地方承諾要兌現，就選擇犧牲羅智強，「如果他真的不強那就辦個公平的民調讓強哥心服口服啊，為什麼現在還在搞這些放話跟射箭？」

詹為元說，雖然他的力量很微小，但還是要站出來力挺羅智強，因為他們實際在挺的是正在面臨初選的新人，是挺日後想加入國民黨競爭初選的新生代，「我們挺的是國民黨的未來！」