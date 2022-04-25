全台確診者居家照護人數暴增，針對防疫指揮中心開放居家照護確診者與居家隔離者可以訂購外送，並且要求外送員送餐上樓。國民黨今（25）日召開「防疫Ｘ經濟最前線 外送員權益要保障！」記者會，邀請外送工會代表陳述心聲。國民黨呼籲中央政府應考量成立防疫外送國家隊，並增加外送員的防疫裝備或補助。

國民黨指出，陳時中日前要求大樓管委會不能阻擋外送員送餐上樓，並稱「基本上都要送到家門口」；針對居住在老舊公寓的居家照顧者該如何下樓取藥，陳時中竟說「可把鑰匙丟下樓」，接連不當說法引發外送員的強烈不滿。認為疫情指揮中心一聲令下，形同強制要求外送員必須進入社區大樓送餐給染疫隔離確診者；陳時中不了解社會運作、不了解民眾居家隔離困境、更不了解外送業實際工作流程，才會說出「把鑰匙往下丟」這種不食人間煙火的話。

國民黨表示，去年疫情升溫期間，有相應保障外送員的防疫措施，包括讓外送員不上樓，暫停使用現金支付等免接觸作法。如今確診需居家照護的民眾人數暴增，一日三餐的外送需求非常大，疫情指揮中心卻在沒有配套的狀況下，讓所有外送員身處險境。此外，硬要外送員進入公寓送餐到門口，更可能有不明的染疫風險；估計每位外送員一天送餐要接觸的地點可能高達50~100個，一旦染疫，更可能造成疫情快速擴散。

外送產業工會代表指出，外送員被賦予太多的義務和責任，卻沒有足夠的保障和權益，被迫承擔高度染疫風險。希望政府能恢復如三級防疫時的做法，各公寓大樓皆設置外送區，並且強制平台業者以刷卡支付費用。

外送產業工會強調，指揮中心不應強迫所有外送員上陣取送高風險訂單，而是應該由國家出面召集一批自願承擔風險的外送員，給予更完善的裝備與相關防疫津貼，組成「防疫外送國家隊」。如果政府實難配合，也應考量外送員的防疫保險，或給予外送員防疫補助。

國民黨提出三點建言，一， 中央應考量成立防疫外送國家隊，並增加外送員的防疫裝備或補助，除了食品，未來亦可協助政府配送防疫物資或藥品到家戶，一舉數得。二，對於外送員無法送到家門口的實際困難，內政部的里鄰民政體系應提供支援協助，確保居家照護者獲得所需物資。三， 防疫指揮中心及縣市政府應盡快訂定相關法規與指引，規範外送模式的SOP，以有效平衡防疫與經濟，維護外送員權益。