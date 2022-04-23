國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，宣布辭去副秘書長一職，祕書長黃健庭證實，已收到羅的書面辭呈。查看今日國民黨中央黨部官網，可發現羅智強已無出現在黨副祕書長名單中，黨內人士證實，流程已於周四完成，羅智強正式去職。

羅智強本月6日在臉書拋出4大聲明，宣布參選桃園市長，並辭去黨副秘書長一職，之後更主動退出國民黨務主管Line群組。羅表示，他已經辭去國民黨副祕書長讓黨務中立，也不想為難黨中央，因為黨中央說過羅智強很弱這件事，留在群組中也怕為難了大家，所以選擇離開不為難國民黨。

面對羅智強請辭議題，黃健庭日前接受專訪時證實，18日已收到羅智強的書面辭呈，若他辭職意志堅決，會尊重他的想法，澄清當初指羅智強弱是基於地方反映，所以選策會在桃園沒有足夠提名羅的條件，並強調沒有所謂的口袋名單。

黨內人士今證實，羅智強人事作業流程周四完成，已正式去職，官網也撤下羅智強黨祕副書長簡介的網路資訊。