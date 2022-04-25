台中市議員江肇國(右)抨擊市長盧秀燕在Podcast大談疫調情況，相當不妥。(林欣儀攝)

市議員王立任說，台中海線1名90多卻老人為確診密切接觸者，卻不會快篩、也沒人協助。(林欣儀攝)

疫情升溫，確診人數快速增加，如何判別「密切接觸者」？台中市議員黃守達等人指出，民眾打電話諮詢1999，卻連話務人員也不清楚，訊息無法分流、導致衛生系統大塞車；議員陳成添等人則關切，若小孩或父母確診，照顧問題如何解決？社會局長彭懷真強調，目前正進行相關情況的沙盤推演。

黃守達表示，他接獲民眾陳情，表示無法確認自己是否為確診者的密切接觸者，打1999電話詢問，話務人員卻一問三不知，最後電話又轉回衛生局、1922，此情況導致衛生系統打結塞車，民眾的需求無法得到解答。研考會主任吳皇昇說，目前防疫政策相關資訊量多且變化大，已提供訊息，盡可能協助民眾。

議員陳成添則關心幼童染疫問題，他說，未來可能單日確診人數破4萬多，市府應提早規畫因應措施，若孩子或父母確診，誰能協助照顧？市府應協調照顧機構；另議員王立任說，1名平時獨居的90歲老翁，昨天由孫子陪伴整日，結果孫子晚間確診，老翁自己無法快篩、也沒飯吃，未來此類情況可能越來越多，市府應建立協助機制。

正在隔離中的議員周永鴻透過視訊質詢，他說，台中市目前有4000人在居隔中，未來可能更多，居家安心照護計畫應提前做好準備，且不少人因此沒了工作收入，盼加強宣導。

彭懷真強調，市府每日防疫會議都有針對防疫相關問題進行討論，也做相關的沙盤推演。民政局長吳世瑋則說，若有特殊情況，民政單位也將到府服務。

此外，台中市長盧秀燕昨以「『疫』想不到的怪事一籮筐」為主題，透過Podcast談論疫調情況，議員江肇國抨擊，其內容不但嘲弄確診者不敢吐實是因有婚外情，也諷刺台中市旅館五花八門，此舉對確診者很不尊重，也輕視疫調人員的辛苦，相當不恰當。

副市長黃國榮說，市長在Podcast中只是帶過疫調情況，沒有特別講到當事人，也無嘲弄的意思，重點在於藉此提到台中有許多好玩的。