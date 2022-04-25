民進黨選對會昨日決定徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，之前極力爭取蔡英文總統徵召的立委何欣純是否會加入競選團隊，蔡其昌25日受訪時指出，何欣純表明一定參加競選團隊，一同迎回台中，至於放在什麼位置，目前沒有明確論。蔡其昌強調，他已經備戰很久，待週三中執會完成徵召程序後，大家就會各就各位。

民進黨週三中執會將完成徵召程序，蔡其昌要如何統合黨內資源，至於人氣極高的何欣純是否會全力輔選，已成為討論話題。蔡其昌表示，台中每一個立委跟他私交都非常好，包括何欣純，昨天有跟她通過電話，接下來整個團隊的組成，何委員說，一定參加競選團隊，一同迎回台中，一起為市民朋友努力，這個沒有任何一點點的問題。

至於何欣純會放在哪個位置？蔡其昌說，現在還沒有做明確討論，但何委員已明白表示她也沒有其他想法，就是全力配合全力輔選，看到時候競選總部的需要。

蔡其昌強調，在周三中執會完成徵召程序後，會盡速把選務架構作為一個很清楚的分工，馬上就會各就各位，因為備戰已久，所以都可以立即進入狀況，「大家都知道，能當副院長，這些立委都是我的支持者，台中6席的立委，完全沒有問題，全部都已經各就各位了」。

針對競選幹部是否有屬意人選？蔡其昌表示，全台中市民都是他的競選幹部，如果可以的話，主要的事務性運作會以民進黨基本黨公職為核心，在納入很多關心此事的專業團隊，他們會很快把團隊做好。