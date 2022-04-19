民進黨花蓮縣黨部將在下月22日舉辦黨職人員投票及公職人員第3選區縣議員黨內提名初選，為鼓勵黨員投票，將原為入黨2年的資格門檻下修至1年，並報中央核准，不料此舉引發資深黨員不滿，更退出初選以示抗議。對此，縣黨部指出，今經執委會決議，重新將資格回復2年，因此第3選區黨內初選將有124名黨員無法投票。

花蓮縣議員第3選區綠營初選4搶2，包含前議員鄭乾龍、現任吉安鄉民代表蘇文將、立委范雲花蓮服務處副主任王格致，及前立委蕭美琴服務處助理林則葹登記表達參選意願，競爭相當激烈，縣黨部預計下月將以黨員投票產生。

不過鄭乾龍日前質疑縣黨部操弄初選規則，將黨員參與提名投票資格，從入黨2年變更為1年，認為是為特定人士量身訂做，退出初選以示抗議。

縣黨部主委陳景豊指出，中央黨部將「黨職人員選舉辦法」從入黨2年調整為1年，目的是鼓勵更多黨員行使權力，全台各黨部皆依規執行；而縣黨部為求22日投票當天一致性，避免黨員對權利產生混淆狀況，因此也將「公職候選人提名條例」同步下修選舉人資格門檻為1年，辦法均經縣代表大會通過及執委會同意後，發文送中央核備。

他解釋，第4類、第5類「公職提名權」，原本就屬於縣黨部，因此下修門檻並無違法且報中央核備才公告，如今有黨員質疑，經開會決議回歸母法，提名投票資格均需入黨2年，避免日後再出現爭議。

至於黨職投票部分，陳景豊表示，入黨1年以上、可投票黨員逾2260人；第3選區黨內初選，原符合入黨1年資格投票人有628名，經回復2年後則是504人，總計124人無法投票，決議結果已公告並獲所有參選人同意。

民進黨縣黨部指出，將在近日辦理更正公告，主動告知黨員及參加初選者，盼望退出初選的鄭乾龍，能理解黨部決定，若有意願參加初選，可在21日下午2點前置縣黨部辦理補登記。