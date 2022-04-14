民進黨南市議員初選擬參選人朱明宏（右）今天到台南市黨部遞交陳情書，由主委潘新傳接下陳情書。(曹婷婷攝)

民進黨台南市議員下周進入民調初選，南關線第11選區擬參選人朱明宏今早到民進黨台南市黨部遞交陳情書，指同選區陳皇宇涉詐領健保費案，遭緩起訴處分，是重大道德瑕疵，如由他代表參選，恐傷害民進黨形象，陳皇宇也回應，要捍衛清白，今下午3點到台南地檢署提告。

朱明宏上午前往民進黨台南市黨部遞陳情書，他說，陳皇宇曾因詐領健保費案遭緩起訴處分，陳皇宇身為藥師，卻利用職務之便，詐領國家健保費，是相當嚴重的問題，也是重大道德瑕，他質疑，過去既然有這樣的紀錄，如何讓人民相信，未來不會利用議員職權監守自盜？

朱明宏說，他經過長考決定親自檢舉，希望能藉此要求台南市黨部嚴格審查參選人資格，不能讓有道德瑕疵的參選人，以詐騙欺瞞的方式通過民調，代表民進黨參加選戰，傷害民進黨形象。

民進黨台南市黨部主委潘新傳接下陳情書，他說，參與初選就是要接受高道德標準考驗，讓選民決定，黨部會將資料轉呈中央，相信黨中央會好好處理，他也呼籲，黨內初選應維持良性競爭，不要惡性鬥爭。

不過，陳皇宇下午應對手指控是抹黑手段，他說，朱明宏指控他曾犯詐領健保費案，經健保局裁罰2萬9000元，台南地方法院以缓起訴簽結在案，也明白揭露「陳藥師不知情」，如今卻被拿來初選操作，讓人遺憾。他說，經與團隊討論後，決定今天下午3點前往台南地檢署提告對手妨害名譽、毀謗罪。