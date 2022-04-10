國民黨台南市議員謝龍介姪子、桃園市中壢區市議員參選人謝克洋。（圖／取自謝克洋臉書）

國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引爆藍營紛爭。黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭都指出，羅民調低、很弱、選策會排除提名等語，成熱議焦點。對此，國民黨台南市議員謝龍介姪子、桃園市中壢區市議員參選人謝克洋直言，黨中央不應剝奪羅參賽資格，公平初選才合情合理，否則國民黨只會讓人更詬病、更無法取得年輕人認同。

謝克洋9日接受香港媒體《中評社》訪問表示，桃園市長提名舉辦初選，這樣才公平且合情理，還沒有比賽就說誰不能參加，等於剝奪參賽資格；羅智強也許剛起步，民調還沒超過其他人，但並不代表他最後就不會贏。

謝克洋舉例，他的伯父謝龍介宣布爭取台南市長候選人提名，同黨立委陳以信也表態，通常都是有人喊要參選，黨會先協調，若協調不成就舉辦初選，其機制就是「人人可參賽」，但如今羅智強連初選資格都被剝奪，這就不合情理。謝坦言，所謂「地方反彈很大」，講難聽點就是，地方派系不想要羅來破壞他們的既得利益。

不僅如此，謝克洋更痛批，國民黨最為人詬病的，就是無法獲得年輕人的認同，但「國民黨對年輕人友善嗎？」若桃園市長提名沒有初選，就把有「戰將」之稱的羅智強剃除，這樣年輕人怎能相信國民黨？也會讓他們擔憂，「會不會有一天，國民黨基於某種原因也把年輕人一腳踢開呢？」