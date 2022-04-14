國民黨與民進黨新北市議員初選將於5月起進行電話民調，藍營新北市黨部本屆規定電話民調要講「本名」才有效，因此下屆參選新人都以本名跑攤，反觀綠營新北市黨部一直以來電話民調「綽號」也採計，為加深選民印象拚出線，參戰新人無不絞盡腦筋汁發想琅琅上口的綽號好加分，藍綠參選人選戰策略大不同。

民進黨新人輩出，不少新人參選擔心知名度不夠，多會取綽號或玩諧音哏加強選民記憶點，如擬參選板橋選區市議員的現任議員何博文子弟兵、台大農藝學系博士黃淑君，宣布投入宣戰開始就稱綽號是「理科媽媽」，她說，有綽號大家比較有記憶點，從綽號就知道她就讀第二類組、已婚有小孩，訴求理性問政，也能增加年輕人認同感。不過也有阿伯誤看稱是她「料理媽媽」，讓她哭笑不得，但也拉近與選民間的距離。

五泰林選區擬參選人李宇翔一開始打出「野獸奶爸」的封號，因與名字連結度不高，後改取綽號「小飛俠」，為加深民眾印象，他不管是掃街或站路口向選民打招呼，都會披著一件紅色的短披風，吸引大家目光，宣傳車也會播放「小飛俠」的音樂，他說，這樣才能讓選民印象深刻。

同樣擬參選五泰林的黃韋鈞與新莊的現任議員陳文治子弟兵、林秉宥則玩諧音哏，分別以「黃圍巾」、「您朋友」拚初選；上屆初選以些微票數落敗、身高150公分的曾進益，綽號「百九」，這次再戰土樹三鶯選區，打出好記的「小巨人」名號，想要再拚一次圓夢。

而國民黨本屆市議員初選，當時參選的現任市議員葉元之為方便選民記憶，跑攤都自稱「原之原味」，電話民調開始前一刻才得知黨部規定電話民調規定要講本名才有效，讓他疾呼民眾要記得他本名。

國民黨新北市黨部將於18日開會就此討論，主委黃志雄表示，現在初選時間與民調公司已確定，會就做民調過程所需留意事項，包含綽號、講台語是否算數進行討論，民調公司會跟候選人溝通，只要候選人同意就沒有問題，黨部持中立開放態度。