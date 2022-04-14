桃園市長人選風波持續上演，除了國民黨上演一系列爭議外，民進黨的人選其實也難產。桃園市無黨籍議員牛煦庭指出，雖然現任桃園市長鄭文燦是一位面面俱到的政治人物，但也因為如此，鄭文燦在許多議題上沒法展現鮮明態度，長期下來才造成他找不到接班人。

牛煦庭今（14）日在《POP搶先爆》接受資深媒體人朱學恒專訪，兩人談論有關桃園市選情的議題，朱學恒指出鄭文燦有自己的一套，把桃園照顧的服服貼貼，「大家一心成為鄭家人」，但在鄭文燦把利益團體都搞定的情況下，「怎麼會沒人接班？」

牛煦庭表示，鄭文燦是桃園升格直轄市後的首位市長，加上縣市整併、少掉鄉鎮市公所的扞格，鄭文燦手上除了有一大筆錢可以運用外，政策也可以在短時間內落地，因此有很多時間經營人際關係，讓人感覺他是一位面面俱到的政治人物，但牛煦庭指出這樣的人在議題上很難有鮮明的表態，如桃園始終做不到交通改革，怕會得罪到人。

牛煦庭認為，如此長久下來就會產生找不到接班人的問題，因為某些人可能在政策上有鮮明立場，敢於對議題表態，但在政通人和這方面就無法滿足，笑說「我們應該多問民進黨候選人『你們的母雞是誰？』」

牛煦庭說，鄭文燦偏向走人際關係取向的傳統政治，所有的政治動作與經營都建立在人跟人之間的互動與關係上，直言「這東西傳的了嗎？我爸的朋友是我爸的朋友啊，他不一定會是我朋友。」