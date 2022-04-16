國民黨台北市議員羅智強有意參選桃園市長，雖歷經黨內提名風波，但似乎不影響其參選決心。據媒體近日所做的2份民調結果顯示，羅智強支持度領先其他候選人。對此，中山大學政治學研究所教授廖達琪近日受訪時大膽預測，羅智強所代表的空軍力量，可以說是未來選舉的主軸，因為桃園若沒有空軍，光靠陸軍基層票，可能就只有40萬票左右。

網路媒體《Nownews民調》近日針對羅智強選桃園市長做調查，有近75%的網友，表態支持羅智強參選桃園。入口網站《Yahoo民調》，也做出66%的網友支持羅智強。

廖達琪近日接受《中天新聞》視訊連線專訪，談及羅智強選桃園紛爭，她表示，光是這幾天他參選桃園初選，被黨主席朱立倫致電勸退，就已經賺了一波聲量，而且是異溫層，不是同溫層，也就是說，相對其他3位地方型候選人，是有很大一段差距的。

廖達琪直言，除了桃園在地人之外，外縣市或原選區外的人可能對其他3人認識根本不深，即使真正進入選戰後，國民黨全力拉抬、炒作，可能仍然會選的非常困難，只能顧原本的基層，將完全無法吸納返鄉投票的年輕人，以及中間選民族群。

最後，廖達琪更大膽預測，羅智強所代表的空軍力量，可以說是未來選舉的主軸，因為沒有空軍，光靠陸軍基層票，可能就只有40萬票左右，沒有空軍，就無法爭取年輕選票和中間選票，若以桃園近年年輕人口移入數量來看，這次選舉就不能再靠傳統選票，因為羅智強在空軍這塊操作、炒作，至少還能在年輕族群中有能見度。她希望國民黨能深切的思考，選戰已經不是單靠傳統選戰就能贏的，還必須結合空戰。

廖達琪也強調，朱立倫這樣打壓羅智強，只會把羅智強越打越強，讓國民黨在基層越來越弱，這樣的打法，絕對不利桃園市選情，也不利國民黨整體的形象。