國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，引起藍營內部爭議，國民黨前主席、立委江啟臣認為羅智強與黨中央都希望國民黨贏，應把個人的部分稍微往後放，並說黨中央應該讓戰將有戰場，但另一方面，「戰士沒有選擇戰場的權利」。

台北市議員鍾沛君主持的Yahoo TV《今天誰來沛》，今（18）日邀請到江啟臣討論有關國民黨的近況。針對桃園市長人選爭議，江啟臣表示「提名」本就難以讓所有人都滿意，如何取得最大公約數，是黨中央、羅智強及桃園要共同努力的，並指出國民黨的支持者非常不願意看到內部衝突，因此「千萬不要硬碰硬，因為國民黨沒有這樣的本錢」。

江啟臣說，不論是溝通、協調或是其他替代方案，黨中央作為領導應用盡方法避免衝突發生，讓國民黨的戰將有戰場可以打，「那戰將既然是戰將，也不能太屈就於戰場的選擇，因為我們常常說，戰士沒有選擇戰場的權利」。

此外，江啟臣認為國民黨要慢慢習慣黨內競爭的文化，定出一個公平、公正的制度，而不是都用嘴巴喊團結，如此一來可以讓願賭者服輸，也能避免參與者有機會喊制度不公而挾眾離開，「把黨內的健康競爭文化建立起來，這樣才能夠永續，否則每次都要這樣搞，對黨的元氣蠻傷的」。