立委籲中央別再開報數記者會 柯文哲：最迫切是要知道國家戰略

立委蔡壁如說現在是大確診時代，中央別再開報數的記者會，柯文哲24日表示，最迫切要知道的是國家戰略是什麼，透過每天確診人數和時間的變化，決定所有戰術、行為，希望中央可以早一點和地方溝通。

蔡壁如稱現在是大確診時代，中央不用再開報數的記者會，柯文哲今視察中山區關懷中心時指出，內容改一改，對他來講，最迫切要知道的是國家戰略是什麼，縱軸是每天確診人數、橫軸是時間，曲線長什麼樣子，這條線最重要，決定所有戰術、行為，希望中央可以早一點和地方溝通。

由於日前柯文哲和黃珊珊出席同場會議，與確診者接觸而雙雙必須居家隔離，外界好奇解隔離後是否2人行程會分流，柯文哲表示，早上開會常會在一起，每天早上晨會還是在開，現在就算感染了，視訊會議滿好用的。

對於前北市府副發言人黃瀞瑩確診，黃發現自己沒有味覺，有專家認為是極端案例，柯文哲說，醫學是統計科學，百分之1的病人會有，運氣不好就是百分之1，沒辦法，少見但還是有。

此外，台北車站湧進3000人搶打800劑疫苗，有民眾沒打到痛批被當傻子。柯文哲指出，台北市每周二、三開放疫苗預約系統讓大家預約，預約率也沒超過7成，每個醫院也有預約系統，民眾預約後等時間到再去就好了，一定要隨到隨打不方便。