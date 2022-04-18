桃園18日新增187例本土個案，市長鄭文燦盤點市內醫療整備情形，因應確診、居隔人數多，已有200多人採檢居家照護方案，並規畫新增3間加強型防疫旅館，第1家將於19日啟動。校園類普篩、國小學童接種疫苗等計畫皆須取得家長同意，已請教育局著手造冊。

鄭文燦表示，目前居家隔離高達6701人，居家檢疫1902人更有6成非桃園市民，數量龐大，為此居家照護計畫已送中央審議，現有200多人正在進行，希望能減少醫院壓力，後天舉行防疫會議時會再完整說明醫療照顧等多元方案。11家責任醫院專責及負壓病床共405床，現仍有254空床，希望輕、重症分流後醫院可以專心治療重症、有重症風險的病患。

鄭文燦說，第1家加強型防疫旅館位於北桃園，預定19日上線，房間數共計130間，另有1家已擇定正在規畫、1家還在洽談中。至於中央17日撥付10萬劑快篩，由於國小學童尚未打疫苗，因此將針對國小學童及教職員工做類普篩，尊重家長意願，必須要有家長同意書、由學校造冊並到校施打，已請教育局先造冊。

鄭文燦更提及，各類服務據點，如A、B、C級長照站、社區關懷據點、原住民文康站、失智照護據點等，服務人員一律要接種3劑疫苗，22日起強制實施。旅遊部分為落實防疫安全，只要有不特定人參加都要完成第3劑才能組團出遊。