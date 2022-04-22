桃園市22日新增588例本土個案，市長鄭文燦宣布，市內醫院從即日起停止探病，確診者若經醫療人員專業評估後可返家居家照護。另也表示23日莫德納疫苗隨到隨打站取消，下周二會先開設高端疫苗隨到隨打站。

鄭文燦表示，中央已公布較新的防疫規範，緊急就醫以119救護車為優先，輔助方式由衛生局安排防疫車隊、同住親友接送、自行接送等；非緊急就醫以防疫車隊為原則，如經衛生局許可，也可由同住親友接送、自行前往；返家隔離，如就醫採檢後，衛生局可以安排防疫車隊、同住親友接送、自行返家。

談及市内疫苗庫存量，鄭文燦指出，高端疫苗數量充足，莫德納疫苗短缺，由於莫德納疫苗短缺，加上怕各地民眾湧入桃園火車站後站接種疫苗，因此23日隨到隨打站暫時先取消，待下周中央配給的疫苗到貨後會再安排社區接種站，而高端疫苗則會在下周二開設隨到隨打站，提供給想打高端疫苗的民眾接種。

鄭文燦另提及，過去都是寄發紙本居隔通知書給民眾，由於過程繁雜，民眾須等上好幾天，為此中央已下令會改成簡訊、電子通知，中央與地方市府都會盡力縮短通知民眾的SOP流程。