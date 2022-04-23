高雄23日＋96，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄23日＋96，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄23日＋96，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄23日＋96，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄23日＋96，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄23日＋96，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市23日新增96例本土個案，市長陳其邁表示，高市相較雙北、桃園地區「社區感染」狀況相對穩定，但目前「南來北往」仍是主要染疫風險來源。衛生局提醒，健身工廠、WorldGym、美力等健身房均有染疫足跡，規模越來越大，民眾須小心注意。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增8例，外縣市旅遊史（台北7例、台中1例，彰化1例，台南5例，屏東1例，南投1例）增加16例；隔離期間陰轉陽增加13例；密切接觸者（同住親友25例，餐飲娛樂7例，職場18例，高風險場域8例）58例；1例疫調中。兩例已排除，原因為一例改列境外，一例復驗呈陰。

衛生局也公布相關相關染疫足跡，發現健身房越來越多足跡，民眾須小心防範。

針對兒童染疫的防範及照顧，高雄醫學大學附設醫院小兒一般科主治醫師李杰明表示，年齡小於一歲、神經、代謝、先天心臟及肺部、肥胖等相關疾患，或早產兒，染疫後可能進展成重症。早期症狀為高燒超過39度、意識變化、呼吸淺快、嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀。

居家照顧染疫兒童，李杰明提醒，每天可計算每分鐘呼吸次數二至三次，觀察呼吸時有無胸凹現象，注意膚色或唇色是否發紫，檢查肢體是否冰冷，每四小時量體問尿量和血氧，紀錄一天進食和餵食量，觀察活力狀態。

若兒童出現發燒超過48小時，或高燒燒過39度合併發冷冒冷汗，退燒後活力不佳，退燒後持續呼吸急促、喘、胸悶，持續性嘔吐、頭痛、腹痛，或超過12小時未進食或未解尿，可連繫醫院進行視訊診療，必要時得安排外出就醫。

緊急狀況如出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹、唇色發白發紫、血氧低於94％、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗的兒童，家長須立刻撥打119或直接由同住親友送醫急救。