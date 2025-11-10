7-11商品與服務相當多元。（資料照）

超商品項多元，一手包辦消費者三餐需求，看好健康飲食風潮盛行，業者除了推相關餐盒，就連沙拉吧也搬到顧客眼前。7-11近期推出以秤重計價的「自助沙拉吧」掀起社群轟動，豐富蔬菜隨民眾挑選，讓一票人相當驚喜，紛紛喊話希望品牌在自家附近門市導入這項服務。

有網友在Threads發文說，「7-11現在竟然連『自助沙拉吧』都有了，以後有鹽酥雞攤我都不意外了…」。影像顯示，業者將此命名為「莎拉沐SALAD MOOD」，選項囊括多樣蔬菜、蝦子、雞肉、火腿等，還有沙拉醬可選購，民眾只要拿取專用盒並掀起透明蓋，就可以開始夾取食材，以秤重方式計價，每公克0.79元，11月14日前購買不限金額還送台灣上等蕉。

網友看完後紛紛留言，「這也太讚了吧」、「又有新的減脂餐選擇了！」、「超狂，只有7-11能超越自己了」、「感覺夾多一點蝦子就快回本」、「夾爆一整盒蝦子超賺的」、「我最愛這種，拜託設在我家旁邊」、「哪天超商賣房子都不意外」；不過也有人說，「店員很忙，怕又有猴子惡搞，讓衛生出現疑慮」、「這個價格偶爾吃就好」、「以前大亨堡也有配沙拉BAR，但後來就不見了，希望這能夠長久經營」。

據了解，自助沙拉吧早在8月亮相，一旁還配有烤麵包機，很適合在冬日品嘗暖呼呼烘焙品，未來是否在其他門市配置設施？7-11對此回應，此為品牌導入「莎拉沐自助BAR」與「現烤麵包機」全新體驗的創新模式，目前單店測試中，敬請期待。