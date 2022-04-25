國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄25日新增123例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄25日新增123例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄25日新增123例本土確診個案，對於中央提出「3＋4」隔離政策，高雄市長陳其邁贊成縮短確診者、匡列者的隔離期程。（本報資料照片）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄25日新增123例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄25日新增123例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄25日新增123例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽25例，外縣市旅遊史7例，特定娛樂場所5例，密切接觸者86例，對於中央提出「3＋4」隔離政策，高雄市長陳其邁贊成縮短確診者、匡列者的隔離期程，高市府衛生局也公布相關確診足跡。

陳其邁指出，與中央流行疫情指揮中心及各縣市首長開會討論後，贊成中央提出的「3＋4」隔離政策，他認為，病毒未來流感化、社區化，會導致確診數愈來愈多，所以支持簡化行政管理流程，讓隔離者趕快回到職場工作，確診者與居隔對象可以考量疫苗施打劑數，並搭配快篩來縮短隔離的期程，但如此一來，民眾自律性及自主管理就顯得格外重要，他也相信台灣民眾的自律性。

高市府衛生局說明，高雄新增123例本土確診個案，社區感染風險較高的外縣市旅遊史確診個案共有7例（台北3例、苗栗1例、台中2例、台南1例），另外，特定娛樂場所5例包含來自羅馬帝國商務會館、夜世界小吃部、東摸西摸競技麻將館等處，而密切接觸者86例中同住親友40例、餐飲娛樂18例、職場環境26例、高風險場域2例。

由於疫情燒進校園，高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有1間學校全校停課，另有86個班級停課，居家隔離人數共2648人、自主健康管理人數共71人，另有27間補習班停課。

高市府衛生局也公布相關確診足跡，包含大帑殿KTV大順店、十全菜市場、好市多大順店、大富爺酒店、林園夜市、享溫馨KTV岡山店、高雄高爾夫俱樂部、家樂福五甲門市、不老松足湯高雄愛河館、喬頓補習班、健身工廠鳳山廠等等均被列入確診足跡。