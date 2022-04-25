高雄85大樓25日傳出一起命案，29歲潘姓男子被日租套房業者發現陳屍在套房內，警方於中午12時20分接獲報案，鑑識小組人員立即到場勘驗，死者家屬也已接到相關通知，初步勘查潘男身體並無外傷，套房門窗也無遭到破壞的痕跡，據了解，潘男是名癌末病患，詳細死因仍待檢警釐清。

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