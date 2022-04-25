高雄85大樓驚傳命案 29歲癌末男陳屍套房 14:222022/04/25 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄八五大樓25日傳出一起命案，29歲潘姓男子被日租套房業者發現陳屍在套房內。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄85大樓25日傳出一起命案，29歲潘姓男子被日租套房業者發現陳屍在套房內，警方於中午12時20分接獲報案，鑑識小組人員立即到場勘驗，死者家屬也已接到相關通知，初步勘查潘男身體並無外傷，套房門窗也無遭到破壞的痕跡，據了解，潘男是名癌末病患，詳細死因仍待檢警釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 空姐出身！藍軍高雄市長最強人選將是她？內幕曝光 台灣獼猴不當飼養 高雄居冠 #八五大樓 #癌末 #潘男 #命案 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 串聯7大學 高捷紫線露曙光 04:102022/04/24 地方新聞 報警無效釀命案 催生跟騷法 04:102022/04/25 地方新聞 高雄正妹被盜照徵「懂陣頭」男友 氣炸報警提告 12:432022/04/24 社會 5歲妹遭咬拖行濺血全身傷！凶手落跑全員追狗中 16:282022/04/23 社會 高雄龍舟競技 暌違2年再出發 04:102022/04/23 地方新聞 徐若瑄開唱喊卡陳昇春酒變秋酒 04:102022/04/23 娛樂新聞 楊耀東趙詠華嗨唱夏日民歌嘉年華 04:102022/04/23 娛樂新聞 《傳產》六都最美圖書館 1字頭享受書香在這裡 14:082022/04/23 財經 高雄興達港 蛻變多元基地 04:102022/04/25 產業．科技 澎防部上士賤賣機密計畫 僅6萬交保 04:102022/04/23 社會新聞 疫情燒不停 高雄＋145創單日新高 04:102022/04/25 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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