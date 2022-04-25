高雄全家海神職業籃球隊成軍元年締造t1聯盟例行賽第一里程碑，回顧自去年5月建隊起遭逢諸多挑戰，仍能在團隊協力下迎風馳騁，盤踞龍頭。高雄全家海神隊以「從一而終」作為季後賽口號，齊心朝總冠軍目標邁進，要為別具意義的隊史元年劃下完美句點。

季後賽口號「從一而終」，「一」不只象徵球隊始終秉持建隊以來的信念與初心，也傳達球隊是聯盟本季唯一1支從開季到季末都保持第一名的球隊，尋求隊史首座總冠軍。

英文口號 「Seeing is Believing」，除了傳遞海神無私、流動的球風只要看了就懂，也向成軍以來一路陪伴、相挺我們前行的神隊友致敬，再來一起見證季後賽每一個神奇的時刻。

季後賽設計延伸創隊以來的核心元素，主視覺同樣採用船型結構及綠燈塔，傳達海神與綠燈塔就像全知之眼一樣能洞悉全局，不只呼應英語口號中的 Seeing 的意涵，同時在狂風暴雨之中引導全隊萬浪一心，航向最終目標。

標準字設計上，將其中一支三叉戟融入從一而終的一，不僅象徵著定海神針，並期勉勵每位成員這趟旅程才剛開始。畫面暗藏的 #數字彩蛋 886-8-001，則分別代表台灣國碼、高雄郵遞區號以及第一，不只要向台灣和高雄這片土地致敬，更展現球隊將為高雄贏下職業籃球第一座榮耀的決心。

隨著季後賽口號與主視覺揭曉，高雄全家海神隊季後賽相關票務規劃，也將在近期公布，請鎖定高雄全家海神隊官方社群。