P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊4月30日、5月1日將在高雄鳳山體育館進行本季最終的主場賽事，烏克蘭國家隊職員一行人將首度到現場觀賽。為了感謝眾多球迷一整季的進場支持，鋼鐵人特別舉辦「感謝祭」答謝球迷熱情，除了贈送精美小物外，鋼鐵人也將再度舉行籃球迷為之瘋狂的「百萬中場Logo Shot」活動，投進的球迷能獲得其中50萬獎金，希望球迷期待下一季強勢回歸的升級版鋼鐵人，另50萬元捐給辛苦的醫護人員，希望能傳遞社會正能量，盼各界關注台灣白衣天使的辛勞及偉大。

鋼鐵人在去年底開幕戰主場週順利送出百萬元，這次中籤的球迷只要能投進，即可獲得50萬元現金大獎，同時鋼鐵人球團也將加碼50萬元捐給「高雄市府新冠肺炎防疫專戶」，共100萬元，謝謝球迷本季進場支持。如果最後仍沒有球迷投進，鋼鐵人還是不落人後，依舊會捐出50萬元作為協助政府防疫使用。

參加「百萬中場Logo Shot」的幸運投籃球迷，將從購票進場的球迷按票根號碼抽出3位球迷，3位幸運球迷將在現場先抽出投籃順序，只要有人投進活動即刻結束，如果4月30日「百萬中場Logo Shot」都無人投進，隔天5月1日比賽的中場休息時間將會繼續進行。

除了感謝醫護人員外，「感謝祭」主題周溫馨場面不斷，鋼鐵人資助遭逢戰亂的烏克蘭國家隊職員來台進行國際交流，一行人隔離完畢後，4月30日將首度前往鳳山體育館觀賽。烏克蘭國家隊總經理安德里表示：「感謝P.LEAGUE+聯盟及高雄鋼鐵人球團，讓他們能繼續籃球之旅，也希望能過交流增進雙方籃球專業知識，抵台後深切感受到台灣及高雄的熱情及溫暖，期盼不分你我一起為籃壇努力。」屆時也將由P.LEAGUE+聯盟執行長陳建州及球團代表，致贈紀念商品歡迎他們到來。

感謝祭主場周除了有機會獲得精美限量明信片、海報、證件帶、零錢包等周邊商品外，不但能抽AREA 02限量潮流鞋款，中場活動「球場版投籃機」競賽，獲勝球迷有機會獲得價值上萬元的聲寶電視機及聯名電扇乙台，好禮獎不完。

4月30日的開場表演，由鋼鐵女神雅典娜中的歌后盧栗莉開唱，星光幫出身到她，歌唱實力不容小覷，她在今年2月19日的主場周活動上曾開唱，宛如小型個人演唱會，讓全場球迷嗨翻，直呼超值享受；5月1日則是高雄高商熱舞社火辣開場，也用最年輕熱情的活力跟球迷說：「Thanks and Coming soon！」雖然無緣本季季後賽，但也預告下一季鋼鐵人將以以嶄新面貌強勢回歸。