高雄鋼鐵人24日作客新北國王，鋼鐵人打出流暢的進攻，在洋將班尼特、布朗、呂政儒及王律翔各有發揮幫助下，以101比92踢館成功，國王苦吞近期4連敗也是主場2連敗、鋼鐵人終止2連敗；由於稍早福爾摩沙台新夢想家獲勝，夢想家擠下國王躍居聯盟第2，國王掉到第3。

首節鋼鐵人展現踢館氣勢，洋將班尼特「降落」新莊體育館，個人單節獨拿17分，距離國王洋將麥卡洛今年1月締造的單節21分聯盟紀錄只差4分，在他的幫助下，鋼鐵人首節24比22領先，第2節鋼鐵人持續猛烈攻勢，整節打出35比12攻勢，帶著25分領先進入下半場。

上半場命中率只有25.5％的國王，下半場仍努力追分，雖然一度追到17分差，但接下來國王幾波進攻略嫌混亂，落後再度回到20分左右；末節國王投籃命中率有明顯提升，在比賽讀秒階段讓分差來到個位數，可惜還是無緣留下勝利。

班尼特全場攻下37分、19籃板，布朗則是11分、12籃板、11助攻完成個人本季第2個、聯盟史上第9度大三元，布朗也是繼2020-21賽季夢想家洋將塔克之後，聯盟第2位單季兩次達成大三元的球員，呂政儒也為鋼鐵人投進5記三分球搶19分，王律翔贊助個人生涯單場新高14分，主控陳又瑋13分、5籃板、6助攻。

國王以外援里金斯28分、18籃板、6助攻表現最佳，楊敬敏貢獻22分，戴維斯15分、15籃板。

班尼特大秀灌籃美技。（高雄鋼鐵人提供）