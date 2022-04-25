新竹街口攻城獅本季例行賽主場最終戰「南港輪胎復古之夜」將於29日登場對戰台新夢想家，南港輪胎於西元1959年創立，為全台灣第一個輪胎品牌，本次主題日由南港輪胎冠名贊助更增添復古元素。為推廣新竹城市精神，帶領獅紫軍更認識新竹歷史，攻城獅球團首度推出復古之夜主題日，並與美國百年運動品牌Mitchell & Ness聯名推出復古球衣。

獅群將穿著此款球衣出賽，球團也同步推出WINDY CITY復古天際線T-shirt，且場內將呈現滿滿復古籃球風！本週五除了是復古之夜外，攻城獅副隊長陳堅恩預計於賽季結束後退休，攻城獅球團將於29日賽後舉行退休儀式，目前預售票已售出破3000張，為鼓勵在地球迷踴躍進場，球團持續推出在地限定購票方案，學生只要穿制服或是出示學生證、新竹縣市居民出示身分證件、外地上班族出示工作證或名片即可享有普通區門票買一送一優惠！

新竹於雍正11年(1733年)建城，是北台灣最早開發的城市之一，且新竹擁有悠久歷史，包含火車站、動物園，甚至曾設置全台第一座手扶梯。西元1980年是台灣歷史上著名的黃金年代，新竹科學園區成立後帶動台灣經濟起飛，國內電影與歌唱皆蓬勃發展，新竹娛樂消費產業也順勢崛起。在攻城獅本季例行賽最後一場，邀請獅紫軍進場一起重回1980年代，回憶往日輝煌的WINDY CITY。攻城獅球團盼宣揚過去新竹「勇於突破」的精神，也期許能夠以職業球團身份在大新竹地區創造榮景並與新竹一同邁向「台灣矽谷」的里程碑。

為讓獅紫軍體驗1980年代氛圍，攻城獅球團將於南港輪胎復古之夜舉辦系列活動，包含「發送復古日戰報」、「獅群復古穿搭」、「請回答：慕獅女孩」、「復古宣傳車」。攻城獅球星皆會搭配復古服飾抵達主場館，歡迎獅紫軍於賽前下午五點至南門一樓外通道捕獲球星懷舊穿搭。賽前「請回答：慕獅女孩」活動將會開放限量20位獅紫軍到2F西側迴廊，即可擁有60秒與Muse Girls成員通話的機會，且當天只要穿著復古球衣或穿搭進場即可獲得免費扭蛋機會一次。自今日起至周五，攻城獅球團將安排「復古之夜」廣告車於新竹縣市熱門區域宣傳，只要於路邊捕捉到廣告車後於Instagram發布限時動態標記攻城獅官方帳號，賽事當日即可憑限時動態截圖享有普通區門票買一送一優惠。

攻城獅副隊長陳堅恩日前正式向球團提出將於本賽季結束後退役，攻城獅球團尊重陳堅恩的生涯規劃考量，預計於29日本季例行賽最後一場主場賽事為他舉辦引退儀式。陳堅恩於第12季至17季在SBL超級籃球聯賽起效力於璞園建築籃球隊，自2020年加入攻城獅後共累積8年台灣職業籃球生涯。

陳堅恩於攻城獅團隊中扮演稱職副隊長角色，不論是在場上總是拚盡全力或是時常給予團隊信心喊話皆在獅紫軍心中留下深刻印象。在去年賽季結束後，球團內部票選出最能夠代表「攻城獅精神」的球員，經過制服組全票決議由陳堅恩獲選成為第一屆Mr. LIONEERS。本季陳堅恩平均出賽18分鐘，場均攻下5.8分，三分球命中率35%，相較去年微幅下滑，陳堅恩表示：「因為膝傷的關係使我的表現漸漸下滑，我無法接受不能全力拚搶的自己，因此才做出如此艱難的決定，這賽季會是我生涯的最後一季。」