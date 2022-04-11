青年一起來「追風竹夢！」縣府首次辦理青年志工培力整合計畫，與剛奪下五連勝的新竹攻城獅球隊合作，邀球星宋宇軒及郭少傑擔任「新竹縣青年志工形象大使」，縣長楊文科11日為2人批上形象大使肩帶，2位球員期待號召更多有志青年參與，關心在地公共議題。

楊文科表示，從5月至10月將推出18場青年培力及志工體驗營隊活動，這次與風靡年輕族群的攻城獅合作，希望鼓勵更多青年來參加，擴散正能量關懷這塊土地與人文，將志工精神深入到社會每個角落。

攻城獅隊球星宋宇軒說，他當上爸爸後，更關切弱勢孩子、流浪動物議題，在休賽季時也會到家扶中心當志工，陪伴小朋友一同玩樂，也在之中收穫到很多。

球星郭少傑則說，攻城獅曾到尖石司馬庫斯偏鄉學校進行籃球交流，擔任一日體育老師，和小朋友一起打球和爬山，希望有更多青年朋友加入志工，以實際行動幫助社會弱勢族群。

教育局辦理3梯次志願服務營隊，分別以環境議題、動物保護、銀髮照顧社會議題為主軸，讓學員透過體驗方式參與志願服務，了解做志工需要的並不是時間及金錢，而是一份服務的熱忱。

另外，15場規畫參與式的青年培力活動，啟發參與的青年志工「熱衷公共參與，勇於表達自我」，「認同在地文化，代間共好成長」及「培養數位能力，發揮自身影響力」，從中激發創意與成長，關懷地方大小事。

5月28日第一場青年培力講座「守護綠色棲地」在新豐海岸線辦理，歡迎關心濕地環境維護議題青年參加，4月19日開放報名，詳情可上新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁，或加入「竹青Team」 line官方帳帳號搜尋有關青年志工的資訊。