近期攻城獅豪取隊史最長5連勝，當家球星高國豪近5場比賽中除了攻下個人生涯新高24分外，更是繳出場均19.8分、5.8籃板、6.2助攻與2.6抄截的全能數據，幫助球隊取勝，再度展現PLG歷史首位新人王身手，新竹街口攻城獅球團將正式推出「高國豪新人王搖頭公仔」，並於15日早上11點在攻城獅遠百竹北品牌店正式開賣；16日中午12點於攻城獅官方商城上架，商品售價為$1,800元。

「成為PLG首屆新人王」在高國豪個人職業生涯中佔有非凡地位，國豪於高中畢業後離鄉背井赴美挑戰，返台投入PLG賽場後，針對他的質疑與批評總是充斥在耳邊，能夠奪下首屆新人王，對過去所投入的時間與心血皆是一大肯定。高國豪表示：「雖然我平常不太會去看網友的評論，但我覺得有人批評都是好事，因為這代表別人有在關注你，我也需要更努力才能夠符合自己的期待。」

攻城獅球團於休賽季與高國豪多次開會討論，經過開模與打樣後正式推出，為紀念國豪於職業生涯首年拿下PLG新人王，搖頭公仔背面印上首季優異個人數據場均12.4分、4.9籃板與4.3助攻。搖頭公仔造型以高國豪最引人注目的髒辮髮型搭配賽前運球的熱身動作Shammgod Crossover為設計主軸，且特別保留攻城獅首年主場館地板設計，為此款搖頭公仔更添收藏意義，盼提供獅紫軍與廣大豪粉收藏此夢幻逸品。

攻城獅球團預計於本周社群曝光「高國豪新人王搖頭公仔」宣傳短片，透過新人王搖頭公仔與高國豪的對話呈現第2年的高國豪面臨更大的挑戰，包含季初撞牆期、薪資公開後的批判等，但他依舊保持「沒事，OK的」正面態度。高國豪新人王搖頭公仔將於周五在攻城獅遠百竹北品牌店正式開賣，只要憑搖頭公仔將有機會於櫃位領取高國豪簽名見面會號碼牌(限量100位)，見面會預計於15日晚上8點開始，高國豪將為參加活動的獅紫軍親簽公仔！