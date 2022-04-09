新竹街口攻城獅9日於《天堂M主題周》主場迎戰台新夢想家，因應疫情升溫，攻城獅球團配合新竹縣政府政策降載為場內容納人數的85%(6290人)，本場熱門對戰組合共吸引5865人入場。賽前攻城獅取得本季最長3連勝，暫居聯盟第4與夢想家沒有勝差。

此戰攻城獅本土球員依舊維持積極進攻意識，郭少傑首節即攻下7分，雙方於下半場呈現拉鋸戰，前三節結束後攻城獅僅領先2分，末節靠著高國豪、蕭順議與辛巴主宰戰局，終場攻城獅以96比78擊敗台新夢想家，拿下創隊以來最長4連勝，排名也升到第3。10日下午5點攻城獅將迎戰台北富邦勇士，目前預售票已售出破5000張，預計於下午一點半開放現場售票。

攻城獅本土球員於前三戰比賽平均攻下67分，今日對戰夢想家本土球員持續展現高檔得分效率，本土球員共拿下69分成為致勝關鍵。林冠綸總教練賽後直言：「在辛巴與法獅進攻受限下，本土球員能再度跳出來得分是獲勝關鍵，末節再靠著國豪、辛巴、順議鎖定勝局！」

今日松山高中籃球隊黃萬隆總教練帶著全體隊員至攻城獅主場觀賽，高國豪在學弟面前砍下23分、7助攻、6籃板與5抄截，展現當家球星架勢，高國豪賽後表示：「今天的好表現是先有團隊支持才發生的，比賽過程中即使被追近，我們全隊還是上下一心，很團結地堅持下去贏下比賽！」

郭少傑於本場比賽維持前役手感拿下14分、5籃板，在得分乾旱期適時挹注火力。攻城獅於第3節遭遇進攻亂流，單節僅拿下11分並帶著2分領先進入末節，蕭順議於末節展現優異體能優勢連續兩次爆扣High翻獅紫軍主場。蕭順議與郭少傑賽後異口同聲地說：「因為我們倆平常總是提早到球場一起練投，每天都做好準備，我們相信只要做對的事，好事就會發生，很高興今天能一起有好的表現。」