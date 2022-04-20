英國皇儲威爾斯親王查爾斯與黛安娜王妃次子哈利王子，2020年卸下資深王室成員身分，帶著愛妻梅根離開英國，不再使用王子頭銜，睽違兩年才跟梅根返回歐洲，「脫英」後首次返家，參與荷蘭海牙主辦的不可征服運動會途中，在英國停留了一段時間，歡喜拜見英國女王伊麗莎白二世，對外受訪感言透露很開心祖母身體很健康，話鋒一轉卻指希望祖母旁邊能有「對的人」，被猜測是在影射自己的父親。

現年37歲的哈利王子（Prince Harry），日前參加的荷蘭運動會才剛落幕，睽違許久公開露面引發不小話題，抓著活動空檔和愛妻梅根短暫返英，拜會祖母英國女王伊麗莎白二世，以夫婦身分與女王相見，據悉自他離開英國後，和父親查爾斯王子及哥哥威廉王子關係緊張，過去哈利還指責英國王室存在種族主義，與王室有不小的分歧。

哈利在拜會英女王不久後，接受媒體採訪透露，見到祖母伊麗莎白二世感到很開心，稱女王需要受到保護，原話指出：「我是在確保英女王受到保護，身邊圍繞著『對的人』」，關鍵三個字被聯想出暗黑內幕，由於英國女王已96歲，還確診新冠肺炎，近來仰賴哈利王子的父親和哥哥，不知是否暗指他們並不適合保護女王。

實際上，哈利王子相當關注人身安全，先前在他返英後因不滿隨扈遭政府換掉，尋求司法行動，嚴正要求英國政府派警力保護，確保他們在英國的人身安全，屆時哈利可能將與英國內政部在高等法院相見，創下英國王室首度控告政府的首例，讓祖母伊麗莎白二世相當頭痛。