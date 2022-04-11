即將過96歲生日的英國女王伊麗莎白二世2月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），儘管幕僚當時對她的病情輕描淡寫，但她如今首度談起染疫時的身體狀況，說自己當時嚴重疲勞。

白金漢宮宣布女王染疫時，稱已接種疫苗的伊麗莎白二世（Elizabeth II）出現「輕微的類感冒症狀」。

不過，女王登時在慶祝破紀錄的登基70週年之際，仍因染疫被迫取消一連串與外國外交官的會面行程。

法新社報導，倫敦東部的皇家倫敦醫院（Royal London Hospital）有個以伊麗莎白二世之名命名的單位上週正式啟動，女王透過視訊與醫院工作人員和病患談話時，回憶起她染疫時的病症。

根據白金漢宮今天釋出的影像畫面，女王對一名曾須使用呼吸器的確診者談起新型冠狀病毒時說，「這確實讓人非常疲憊和筋疲力盡，對吧？這是一場恐怖的大流行病，不是個好結果。」

皇家倫敦醫院的COVID-19單位是在破紀錄的時間內建成，以應付大量湧入的確診者。

創建這個單位的小組成員說，他們是受到「敦克爾克精神」（Dunkirk spirit）的啟發。這指的是二次世界大戰期間，英國與盟軍在德國部隊攻擊之下退至敦克爾克，當局在動員軍艦和民船後，在這個法國北部靠近比利時邊境的港口小城進行大規模軍事撤退行動，成功保存英法數十萬大軍，奠定日後反攻歐洲的基礎。

女王回答，「謝天謝天，它（敦克爾克精神）依然存在。這很有趣，不是嗎？在面對一些重要事情的時刻，大家同心協力，這太棒了，對吧？」

女王去年10月在未經事先安排的情況下住院一晚，而她住院一事白金漢宮也是後來才證實，自此，外界對她健康情況的憂慮一直揮之不去。

從那以後，女王公開露面的行程愈來愈少，且一再抱怨行動不便。伊麗莎白二世將於本月21日歡度96歲大壽。

女王不會參與本週的聖週四「濯足節」（Maundy Thursday）宗教儀式，將由長子兼王位繼承人查爾斯王儲（Prince Charles）代為出席。

濯足節標誌著復活節週末的開始，通常是女王固定出席的活動。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110411