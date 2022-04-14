新冠疫情燒進校園，全國累積200多所學校停課，教育部日前宣布鬆綁校園停課標準惹怨，國民黨智庫公布「教育部12歲以下停課修正標準」最新民調，指出有12歲以下子女的家長中，46.9％不支持教育部新的疫情停課標準，有高達8成擔心孩子因此染疫，94.3％的人贊成實施「家長防疫照顧假」。

國民黨智庫執行長柯志恩指出，本次民調調查對象為年滿20歲以上的民眾，調查日期為4月12日至13日，有效樣本為1072份。根據調查結果顯示，有12歲以下子女家長不支持教育部放寬停課標準的比例佔46.9％，無12歲以下子女民眾也有32.1％不支持﹔對於是否擔心放寬標準導致孩子染疫，有12歲以下子女家長擔心比例高達80％，無12歲以下子女民眾也有67.3％。

民調顯示，對於是否支持國小以下學生維持修正前停課標準，有12歲以下子女的家長有63.8％支持，無12歲以下子女的家長有55.8％支持；同時，有94.3％的12歲以下子女家長支持家長防疫照顧假，也有73.3％無12歲以下子女的家長，支持防疫照顧假。

國民黨團總召曾銘宗指出，目前12歲以上國人才有施打疫苗，12歲以下兒童到底危不危險，根據美國的案例，最近有超過900個兒童染疫死亡，國內專家假設如果疫情嚴重，有可能導致100名兒童死亡案例。

曾銘宗表示，教育部公布停課標準，各界絕大多數不支持，呼籲教育部與行政院能夠重視，建議維持原停課標準，或小學另訂客觀的停課標準，不要讓新標準實施之後，讓兒童身陷染疫風險中。

曾銘宗強調，國民黨去年就主張防疫照顧假，但被執政黨狹多數暴力否決，國民黨團將儘快重新提出修法，並要求教育部訂定配套，例如中低收入戶等弱勢家庭給予更多協助，政府去年稅收超過4000億元，「有的是錢趕快拿出來」，希望行政院教育部可以聽見全民心聲。