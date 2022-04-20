新冠本土疫情持續延燒！台中市清水國小1名學生家長，因身體不適前往醫院採檢，20日中午PCR陽性確診。學方接獲通知後，立即通知這名家長就讀該校的兩個班級，今天下午和明天都採預防性停課，學校並全面性進行校園消毒，2名學生就讀教室也加強環境清消，並用酒精擦拭課桌椅。

清水國小1名學生家長因身體不適，就自行快篩陽性，並到醫院採檢，今天中午確診，校方接獲通知後，這名家長有2名小孩就讀該校六年級和一年級，家長和小孩是同住家人，2名學生被匡列，學校立即讓這二班學生預防性停課，今天下午和明天停課。

清水國小指出，今天中午立即全面清潔校園環境消毒，2名學生的班級課桌椅都用酒精和次氯酸水擦拭，這2名學生沒有參加學校社團，接觸範圍只有教室。

清水國小強調，若2名隔離學生採檢後為陰性，則六年級和一年級兩班，於22日(五)起恢復到校上課；若為陽性該班級停課時間將延長為10天，相關防疫配套措施，另行公告於校網。全體師生隨時注意身體狀況，配合相關防疫措施，戴好口罩、勤洗手、維持防疫社交距離。