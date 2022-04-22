基隆市中正國中因社會科老師確診，22日全校預防性停課1天，下午會展開全校清消。（擷取自中正國中網站／陳敬哲基隆傳真）

基隆市中正國中因老師確診新冠，22日全校預防性停課1天！21日晚間中正國中家長接到通知，該校網站同時貼出公告，22日全校停課一天，採取線上教學，所有老師在停課期間都必須PCR檢查與快篩，確定身體健康狀況。

中正國中校長黃明智表示，21日晚間接到確診老師主動通報，在社區篩檢站採檢得知確診，因該名老師負責社會科教學，在11個班級教學，決定立即通知全校師生22日停課一天，也在學校網站上公告，採取網路教學不需到校。

黃明智強調，該名老師雖然確診，但自述沒有症狀，上課時也都全程配戴口罩，學生也都會戴上口罩，因此課堂學生都不是密切接觸者，22日停課主要用於學校清消，並且要求全校老師都要到社區篩檢站PCR採檢與快篩。

中正國中1班學生匡列隔離中；黃明智說明，校內有1名學生因家庭群聚確診，同班同學與老師全數居家隔離中，預計停課到4月29日，目前所有匡列師生經採檢都沒有發現陽性，確診學生狀況也非常穩定。