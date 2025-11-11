暌違8點檔兩年的氣質美女林柏妤，以「特別客串」身份驚喜加入民視《好運來》，林柏妤坦言，這次回歸8點檔，內心其實是瑟瑟發抖，「很擔心跟不上劇組的拍攝 Tempo，畢竟兩年沒棚拍了。」但沒想到，她一走進攝影棚，就立刻遇見了最給力、最熟悉的好姊妹、飾演「陳曉慧」的賴芊合，緊張感瞬間歸零。

林柏妤笑說：「我一看到芊合，就立刻衝過去問她：『拍戲節奏怎麼抓？』她完全不囉嗦，直接拿劇本陪我對詞。」她感性表示：「那瞬間覺得好溫暖，像回到家一樣。」她也透露，一堆朋友私訊她：「妳要回《好運來》喔！」讓她哭笑不得：「我本人竟然是最後一個知道的！這個劇組真的很有愛。」

林柏妤與好友Peggy曾開車載賴芊合去爬長壽山替她慶生。（民視提供）

看到好友回歸，賴芊合開心直呼：「我超開心的啊！」還爆林柏妤的私下暱稱：「她的外號叫『快快』，真的笑死我！」林柏妤與蘇晏霈因長相神似、有如雙胞胎姊妹，經常被錯認，賴芊合也讚兩人氣質很像，都是「天使系」的甜美類型。

林柏妤與好友Peggy曾用肉鬆麵包插蠟燭替賴芊合慶生。（民視提供）

賴芊合還感性透露，去年她生日，林柏妤跟另一個好友 Peggy ，特地開車載她去爬她很喜歡的長壽山，還買了一個肉鬆麵包插蠟燭幫她過生日，「真的超感動。這種禮物，只有真正的好朋友才想得出來。」林柏妤則強調，她們私下就是會互相照顧、有問題立刻支援的那種，不論戲裡戲外，都是彼此最強大的後盾。