國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍遭爆成立秘密詛咒群組，要求信徒集體以意念攻擊前總統蔡英文、現任正副總統賴清德、蕭美琴等政治人物，內政部證實接獲檢舉，已啟動調查。粉專傻眼質疑，一般只有在民智未開的封建時代，會用巫術詛咒當指控的理由。

根據《鏡週刊》7日報導，內政部長信箱上月中接獲檢舉，指宇宙彌勒皇教基金會負責人陳金龍2月從弟子群中精挑細選出「五眼聖戰士」，再成立私密LINE群組進行詛咒他人的行為。對此，內政部宗教及禮制司指出，已正式要求「財團法人宇宙彌勒皇教基金會」針對教主陳金龍被檢舉召集弟子詛咒他人的行為，文到10日內查處報部，內政部會依據該基金會回覆查處情形，研議是否做出進一步處置。

對此，媒體人林裕豐7日曾在《關鍵時刻》節目提到，在法律上有一種人物叫迷信犯，能不能成立，在法律上還有爭議。

1.5萬追蹤的粉專「我得了一種不刻薄會死的病」10日發文質疑：如果沒記錯，一般只有在民智未開的封建時代（像漢朝的巫蠱之禍），跟非洲部份地區（像傳說中的宇宙神國岡比亞），會用「使用巫術或詛咒」當作指控政敵跟反對者的理由。粉專直呼，不是因為「對方是不是真的有做」，而是「相信巫術可以拿來當殺人工具」，代表這個仁兄的認知觀念，恐怕還停留在十九世紀...？「好吧，我錯了！」

網友表示「鳳凰即將來台，堰塞湖威脅尚未解除，內政部成立應變中心了嗎？（粉專回覆：不是準備好鞭花蓮就可以了嗎）」、「這是什麼擁有正義任務的邪惡組織？」、「某副元首跑到歐洲買個時段租了小房間，也開了法會，謊稱是歐洲信徒誠心邀約的」、「慢著！巫術詛咒不能成立恐嚇罪吧」、「坦蕩君子何須怕，不過萊爾真爛咖，明知刑法不能犯，只能發動廠黨查」、「只用意念想想的詛咒就有罪？」

