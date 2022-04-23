苗栗縣後龍鎮仁德醫專23日傳出6名學生確診，4個班級將停課10天。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮仁德醫專，23日傳出有6名學生確診，其中5人住在同一宿舍，分屬4個不同班級，校方已請4個班級停課10天，另有多名監考老師都自我健康監測10天。

苗栗縣4月23日公告新增28例本土案例，其中案50334為仁德專科學校健康美容觀光科一年級學生，居住頭份，因來自外縣市的同班同學確診，4月22日學校通知相關學生至醫院採檢，結果有5人陽性確診，1人為案50334，其餘4人案號未出。全校目前共有6名學生確診。

經過疫調確認5人分別是健美觀科101班3人、口腔衛生科101班1人、生技製藥經營管理科101班1人及視光科101班1人，5人並住在同一宿舍，衛生局已請學校造冊安排學生及教職員採檢，學校已完成清消。

校方依據4月23日教育部核定版的校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情暫停實體課程實施標準，修訂學校改採遠距線上教學班級及課程。因此，要求健美觀科101班、口腔衛生科101班、生技製藥經營管理科101班、視光科101班等四個班級，自4月23日至5月2日暫停實體上課10天，改採遠距線上教學。

另外，4月18日至4月22日曾監考健美觀科101班、生技製藥經營管理科101班的教師、以及4月20日至4月21日監考口腔衛生科101班、視光科101班的教師，4月23日至5月2日自我健康監測10天。