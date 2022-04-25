雲林縣北港鎮文化中心旁1輛自小客車內，25日發現1名男子躺臥在車前座，警方到場發現男子已死亡多時，身體已生蛆露出白骨，無明顯外傷，車內無打鬥痕跡與輕生器物，初步研判可能是急病致死，將由檢察官進一步相驗釐清。

台電公司規畫在北港鎮公園路與文仁路口進行管線維修，25日晚上6點許，工程人員在北港文化中心旁公園路上進行路邊清空作業，發現1輛自小客內躺臥1男子，隔著車子呼叫也沒有反應，於是報警處理。

警方到場後打開車門，一股惡臭撲鼻而來，只見男子坐在駕駛座，但上半身倒臥在副駕駛座，身上有些部位已生蛆露出白骨，車座底下有蛹殼，車內還有蒼蠅飛散，初步研判已死亡1個月以上。

警方調查，死者為50餘歲的雲林縣土庫鎮陳姓男子，附近居民說車子已停了1個月以上。因為從車側邊或正面都看不到有人在車內，須從車正面往前探看才能發現有人躺在前座，所以遲遲沒有被發現。

死者家屬表示，死者自今年2月底離家後即失去聯絡，沒想到竟會陳屍在車內，對於死因沒有意見，靜待檢察官進一步釐清。